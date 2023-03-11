الخطوط السعودية تحتفي بيوم العلم: “فوق هام السحب يا أعظم علم”

احتفت الخطوط السعودية بيوم العلم، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معلقة: "فوق هام السحب يا أعظم علم".

ويحتفي السعوديون في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم»، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.