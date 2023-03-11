مانشستر_سيتي يهزم #كريستال_بالاس في #الدوري_الانجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على نظيره فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

جاء الهدف الوحيد في المباراة عبر النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 78 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء، تسبب فيها الألماني إلكاي جوندوجان.

وواصل مانشستر سيتي مطاردة آرسنال المتصدر الذى يبتعد عنه بفارق خمس نقاط في صراع قمة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز 12 برصيد 27 نقطة.