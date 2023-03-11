رياضيون: نفخر برفع العلم في جميع المناسبات ويشعرنا ذلك بالاعتزاز

عبر رياضيون سعوديون عن فرحتهم بالاحتفال بيوم العلم الذي يتزامن يوم 11 مارس من كل عام، مؤكدين فخرهم برفع العلم السعودي في جميع المناسبات.

وقال محمد القحطاني، لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة: "شعور فخر واعتزاز وبإذن الله سوف أرفع العلم في كل وقت ومكان".

وأضاف عبدالله الأحمدي، لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة: "أشعر بالفخر والعزة تجاه وطني.. نحسن بالعنف والقوة"، متابعا: "يمتاز العلم السعودي برفع شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله".