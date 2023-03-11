عبر رياضيون سعوديون عن فرحتهم بالاحتفال بيوم العلم الذي يتزامن يوم 11 مارس من كل عام، مؤكدين فخرهم برفع العلم السعودي في جميع المناسبات.
وقال محمد القحطاني، لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة: "شعور فخر واعتزاز وبإذن الله سوف أرفع العلم في كل وقت ومكان".
وأضاف عبدالله الأحمدي، لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة: "أشعر بالفخر والعزة تجاه وطني.. نحسن بالعنف والقوة"، متابعا: "يمتاز العلم السعودي برفع شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وتحتفل المملكة اليوم بمناسبة يوم العلم الوطني الذي يصادف يوم ١١ مارس من كل عام.
ويتميز العلم السعودي بأنه الوحيد في العالم الذي لا يُنكَّس أو ينزل إلى نصف السارية في الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية، وتحظر ملامسته للأرض والماء النجس والدخول به إلى أماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، لما يحمله من دلالة دينية بإضافة كلمة التوحيد الإسلامية إليه، والسيف العربي الذي يرمز إلى الوطنية.
#فيديو_واس | رياضيون: نفخر برفع العلم في جميع المناسبات ويشعرنا ذلك بالاعتزاز.#يوم_العلم | #واس_رياضي pic.twitter.com/YqMH5myFun
— واس الرياضي (@SPA_Spor) March 11, 2023