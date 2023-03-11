45 مليون دولار قيمة بيع قفازات #مارتينيز في نهائي مونديال قطر التاريخي

في مبادرة إنسانية من قبل حارس مرمى منتخب الأرجنتيني، فقد تم بيع قفازات إيميليانو مارتينيز التي ارتداها خلال نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب الفنرسي بمزاد مقابل 45 ألف دولار لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال

وتم هذا المزاد خلال لايف عبر الانترنت من قبل المؤسسة الأرجنتينية، وشارك في هذا المزاد ماتينيز من خلال منزله في إنجلترا، حيث أعرب عن سعادته في المشاركة في تخفيف الآلم تلك الأطفال.

وكتبت المؤسسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع "إنستغرام": "45 ألف دولار أمريكي لقفازات مارتينيز من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

يذكر أن منتخب الأرجنتين قد أحرز لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في الأشواط الأصلية والأضافية بنتيجة 3-3.