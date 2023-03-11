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#زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة أضنة التركية
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أخبار دوليّة
#زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة أضنة التركية
متابعات - الوئام
11 مارس 2023
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كشفت ووسائل إعلام تركية، عن أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة أضنة التركية.
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