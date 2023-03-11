أخبار دوليّة

#زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة أضنة التركية

متابعات - الوئام
11 مارس 2023 · < 1 minute

كشفت ووسائل إعلام تركية، عن أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة أضنة التركية.