تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #جازان: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى المساء

نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان.

وأضاف المركز الوطني الأرصاد أن العواصف الرعدية ، يصحابها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والحرث ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.