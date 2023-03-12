بـ35 مليار دولار.. #صندوق_الاستثمارات_العامة يقترب من إبرام صفقة طائرات من طراز “#بوينج” #عاجل

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من إبرام صفقة شراء طائرات تجارية من "بوينج" من أجل أسطول شركة طيران وطنية جديدة.

وقال التقرير إن قيمة طلبية شراء الطائرات تبلغ 35 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في وقت قريب ربما اليوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الجديدة.

وأوضح التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن، والتي غالبا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة.

والصفقة جزء من توسع سريع تجريه المملكة بموجب استراتيجية لتحويلها إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.