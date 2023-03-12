أمطار غزيرة و جريان للسيول.. “الحصيني” يتوقع حالة #الطقس على مناطق #المملكة خلال الساعات القادمة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال "الحصيني" في تغريدة على "تويتر"، أنه من المتوقع خلال الـ"24" ساعة القادمة من اليوم الأحد 20 شعبان حتى صباح غد الاثنين 21 شعبان 1444هـ أمطار متفاوتة من خفيفة الى غزيرة أحيان.

كما توقع سقوط حبات البرد و جريان السيول على غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة والكويت واليمن مع نشاط للرياح.