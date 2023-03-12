عانى من صعوبة في #التبول لعدة سنوات.. تدخل طبي ينهي معانا مريض “ستيني” في #شرورة  

نجح فريق طبي مختص في جراحات المسالك بمستشفى شرورة العام من إنهاء معاناة مريض في العقد السادس من العمر يعاني من صعوبة شديده في عملية التبول وإفراغ المثانة على مدى السنوات الماضية مع وجود احتباس بولي متكرر.

وأوضحت صحة نجران، أن المريض راجع المستشفى وتم إجراء التحاليل والتصوير الإشعاعي لمجرى البول الخارجي، الذي أظهر وجود تضيق شديد على طول مجرى البول الخارجي " الإحليل " يمتد من عنق المثانة حتى فتحة البول الخارجية، الأمر الذي تطلب إجراء عملية تصنيع لكامل الإحليل باستخدام شريحة نسيجية ذاتيه، وقد تكللت العملية -لله الحمد- بالنجاح، حيث تلقي المريض الرعاية الصحية اللازمة لمتابعة حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى شرورة العام استقبل خلال العام 2022م، 43031 حالة لأقسام العيادات الخارجية، و 121737حالة لقسم الطوارئ فيما بلغت العمليات 2205 عمليات، منها 885 عملية لجراحة اليوم الواحد ، وإجراء 258505 فحوصات مخبرية.