إنقاذ حياة معتمر بريطاني تعرض لأزمة رئوية حادة

تعرض معتمر بريطاني إلى أزمة تنفسية حادة أثناء أدائه للعمرة، وتمكن أطباء الطوارئ في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياته.

وفي التفاصيل : تعرض معتمر بريطاني في السبعيني لأزمة تنفسية حادة أثناء أدائه للعمرة، وتم فورا التعامل السريع وتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة مع الحالة.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إن فريقمستشفى أجياد للطوارئ تمكن من انقاذ المعتمر، الذي يعاني من التهاب رئوي حاد وانخفاض في مستوى الأكسجين، أظهرتها الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية .

وأشار إلى أنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي وإدخاله العناية المركزة ليتلقي الرعاية الكاملة واستقرار حالتة التي تحسنت بعد مرور 4 أيام.