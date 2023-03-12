البنك_المركزي يعلن بدء فترة التسجيل الثانية بالبرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين

أعلن البنك المركزي السعودي ، بدء فترة التسجيل الثانية بالبرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين، بالتعاون مع الأكاديمية المالية، والتي ستستمر إلى 23/ 3/ 2023م.

وأوضح البنك في بيان له اليوم الأحد ، أن البرنامج ، سيُعقد لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ 14/ 5/ 2023م؛ انطلاقًا من استراتيجية البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين، واستمرارًا لدعم وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وسعيًا للمساهمة في إعداد الكفاءات المتخصصة، التي تشكل أساسًا يقوم عليه القطاع.

وأوضح البنك المركزي، أنه تم العمل على إعداد وتصميم البرنامج بأفضل الحلول التدريبية والتطويرية المتخصصة في مجال التأمين؛ لإكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تدعم حصولهم على فرص وظيفية في الإدارات المالية في الشركات العاملة في قطاع التأمين.

وسيستهدف البرنامج مشاركة 30 متدربًا من حديثي التخرج ممن يحملون مؤهلًا أكاديميًّا ذا علاقة بالإدارات المالية.