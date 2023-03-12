الأمين العام للأمم المتحدة يستشهد بآية قرانية.. ويصف الإسلام بـ«الملهم» (فيديو)

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة استئصال «سموم التحيز ضد المسلمين»

واستشهد «غوتيريش» خلال فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام»، استضافتها الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الأول الجمعة، بآية قرانية من سورة «التوبة».

وقال الأمين العام: «تفصلنا أيام عن بداية شهر رمضان. ومنذ أكثر من 1000 عام، ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العام»، مشيراً إلى أن كلمة «إسلام» ذاتها مشتقة من كلمة «سلام».

وأضاف: «عندما كنت أشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها أمام الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم».

وواصل: «في حين أغلقت أخرى حدودها. رأيت تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: )وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ)».

وأكمل: «هذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء، كما جاء في القرآن الكريم»، مختتماً بقوله: «هذا تعبير مبهر عن مبدأ حماية اللاجئين، قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين».