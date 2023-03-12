«ثور.. وإصابات كثيرة».. تفاصيل برنامج #رامز_جلال الجديد في #رمضان #رامز_نيفر_إند

كشف الفنان رامز جلال عن «البوستر» الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه في شهر رمضان المقبل، ليواصل بذلك مغامراته و«مقالبه» مع الفنانين والنجوم، التي يقدمها منذ 13 عاماً متواصلة.

رامز نيفر إند

شارك رامز جلال «البوستر» الدعائي للبرنامج الجديد، الذي يحمل اسم «رامز نيفر إند»، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، وظهر «رامز» خلاله مرتدياً بدلة، محمولاً على ثور، وبشعر ذهبي اللون.

وقال «رامز» تعليقاً على «البوستر» الدعائي للبرنامج، المقرر تقديمه على «إم بي سي مصر»: «بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند، في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان».

برنامج رامز جلال

كما نشر رامز «بوستر» دعائي ثانِ، ظهر فيه وهو ممسك بسلاح في يد، وفي الأخرى فانوس، ويطير في الهواء، مع وجود شخص يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

فكرة برنامج رامز جلال

كشفت الفنانة نسرين أمين تفاصيل مشاركتها في برنامج رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في رمضان 2023، قائلة إنه «مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله».

وأضافت في لقاء إذاعي: «أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور».

ويقدم رامز جلال هذه النوعية من البرامج في شهر رمضان منذ عام 2011، وكانت البداية مع «رامز قلب الأسد»، ثم «رامز ثعلب الصحراء» و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو» و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، «رامز تحت الصفر»، ورامز في الشلال»، و«رامز مجنون رسمي» و«رامز عقله طار»، و«رامز موفي ستار»، وأخيراً «رامز نيفر إند».