تحذيرات #الأرصاد تثير مخاوف أهالي الطلاب.. ومطالب بـ #تعليق_الدراسة

طالب مغردون بضرورة تعليق الدراسة، بعد التحذيرات المتتالية التي تصدرها الأرصاد لسكان المناطق من هطول أمطار غزيرة.

وكانت 12 إدارة تعليمية أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد لسوء الأحوال الجوية، ولكن لم تتضمن العاصمة الرياض حتى الآن .

وقامت أدارات التعليم بتفعل منصة مدرستى للتعليم عن بعد بناءً على قرار تعليق الدراسة لبعض المناطق.

مناطق تنتظر تعليق الدراسة بعد تحذيرات الأرصاد

ورغم استقرار الأوضاع اليوم الأحد في المناطق التي تم تعليق الدراسة بها ، ولكن مازالت المطالب مستمرة بتعليق الدراسة هذا الأسبوع تخوفا من تحذيرات الأرصاد.

وقال أحد المغردين الذي نشر فيديو لأمطار غزيرة معلقا "كيف لأمٍ ولأب تحمل قلبا بأن تُخرج أبناءها في مثل هذا اليوم إلى المدارس وكيف يحذر مركز الأرصاد ، وتعليم بيشة ينسف هذا التحذير ويزج بالطلاب والطالبات إلى المدارس .

ومنذ أمس والرسائل تصل لأهالي المنطقه بأن الأرصاد تشير لهطول امطار على ابها وخميس مشيط ولم يتم تعليق الدراسه مثل باقي المناطق مبكراً إلا عند الساعه الثامنه صباحا ؟.

أسبوع ماطر في المملكة

ومن المتوفع بناء على تحذيرات الدفاع المدني والارصاد أن يكون هذا الأسبوع ماطر باذن الله مابين أمطار متوسطة وغزيره ولهذا يتوقع بشكل كبير ان يكون هناك تعليق للدراسه لهذا الاسبوع يوما تلو الأخر من الأدارات المعنية

تعليق الدراسة في 12 إدارة تعليمية بسبب الأرصاد

أعلنت إدارات التعليم في عدد من المناطق بالسعودية، تعليق الدراسة الحضورية، الأحد، وتحويلها (عن بعد)، لسوء الأحوال الجوية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق “نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأعلنت 12 إدارة تعليمية تعليق الدراسة الحضورية الأحد لسوء الأحوال الجوية، لم تتضمن العاصمة الرياض حتى الآن.

وقررت إدارة التعليم في حائل، أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة “مدرستي”، في جميع مدارس المنطقة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريا، وتحويلها على منظومة “البلاك بورد” في المقر الرئيسي بالحوية، وجميع فروع الجامعة الأخرى.

وأعلنت إدارة التعليم في “الليث” أن الدراسة يوم الأحد ستكون عبر منصَّة مدرستي للطلاب والطَّالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقررت جامعة أم القرى، أن تكون الدراسة عند بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

وأعلن إدارة التعليم في “المهد” تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، وكذلك جامعة الباحة.

وقررت إدارة التعليم في مكة تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في “مكة، الجموم، الكامل، بحرة”.

وقررت المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية، الأحد، في المدارس على أن تستمر الدراسية عبر منصة “مدرستي”.

كما أعلنت إدارات التعليم في جدة والقصيم والطائف وعنيزة ورجال ألمع والبكيرية، تعليق الدراسة يوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.