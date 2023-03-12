سباق #الدوري_الإنجليزي يتواصل.. شجاعة #كريستال_بالاس لم تكف أمام السيتي

فاز نادي مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس، أمس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة لندن، ضمن الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المنافسة مستمرة

وبذلك الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 61 نقطة، ليقلص الفارق إلى نقطتين مع المتصدر أرسنال الذي خاض مباراة أقل؛ ليواصل منافسة أرسنال على لقب الدوري، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

استغلال السرعات

وفي الشوط الأول، سيطر مانشستر سيتي على الكرة، مع هجمات مرتدة من كريستال بالاس، إذ سعى فريق المدرب باتريك فييرا استغلال سرعات فريقه، إلا أن دفاع السيتي أحبط كل المحاولات.

تصويبة خطيرة

ولم تمر 30 دقيقة، حتى ظهر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند أمام مرمى كريستال بالاس، بعد تصويبة خطيرة، تصدى لها الحارس جويتا بنجاح؛ لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

تسديدة عشوائية

وفي الشوط الثاني، ضغط فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بقوة على دفاعات المضيف، وأضاع جوليان ألفاريز في الدقيقة 60، فرصة محققة، بعد مراوغة جيدة داخل منطقة جزاء كريستال بالاس ثم تسديدة عشوائية.

ركلة جزاء

وفي الدقيقة 76، حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، انبرى لها هالاند، ليتمكن من تسجيل هدف التقدم، قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

أداء جيد

وبعد اللقاء، قال صاحب الهدف هالاند لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "حققنا 3 نقاط جديدة، أن تفوز وتواصل الأداء الجيد ليس أمرًا سهلًا، فمثلا بورنموث هزم ليفربول في وقت سابق، وبالتالي كل مباراة ليست سهلة، إنها معركة".

فوز مهم

وتابع هالاند: "الكل يعلم مدى أهمية هذا الفوز بالنسبة لنا، وعلينا أن نواصل على هذا النهج، أستمتع باللعب في الدوري الإنجليزي، هذا ما كنت أشاهده في التلفاز طوال عمري، أستمتع بكل ثانية تمر عليّ هنا".