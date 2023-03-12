رئيس #أرامكو: ندرس توسعات كبيرة في قطاع #الغاز.. و #سوق_النفط ستظل متوازنة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن الشركة تدرس توسعات كبيرة بما في ذلك في قطاع الغاز ونتطلع عالميا للفرص المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح في تصريحات له، اليوم الأحد، أن سوق النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى المتوسط، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل محدودة عند مليوني برميل يوميا، في وقت يشهد ارتفاعا في الطلب على وقود الطائرات فضلا عن فتح السوق الصينية بعد رفع بكين القيود الصارمة التي كانت تفرضها للسيطرة على فيروس كورونا.

وعبر الناصر عن تفاؤل حذر بشأن أسواق الخام، وتوقع المزيد من الطلب من الصين، مؤكدًا أن إمدادات الخام للأسواق الآسيوية الرئيسية لم تتأثر بمبيعات روسيا هناك.