بعد استئناف العلاقات مع #السعودية .. #الريال_الإيراني يرتفع أمام #الدولار

عوض الريال الإيراني بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة وسجل ارتفاعاً، في أعقاب الاتفاق بين طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وفق تقرير مصرفي متخصص.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني «بونباست»، أن الريال الإيراني سجل 439 ألفاً مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية، مقارنة مع 477 ألفاً في وقت سابق.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار، أواخر فبراير الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس الجاري، بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران، ثم إعلان المملكة وإيران إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وفقد الريال الإيراني نحو 30% من قيمته، منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد خلال سبتمبر الماضي.

وأعلنت المملكة وإيران، أمس الأول الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين، وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.