تمديد سداد الرسوم لطلبة الماجستير في #جامعة_نجران

أعلنت جامعة نجران تمديد فترة سداد الرسوم الدراسية وإنهاء إجراءات القبول النهائي، لطلبة الماجستير للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي ، وذلك حتى 30-8-1444 ه الموافق 22 مارس الجاري.

وذكرت جامعة نجران أن التمديد جاء بناء على توجيه رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن الخضيري، حرصاً على دعم العملية التعليمية والتسهيل على طلاب الماجستير، ورفع جودة الحياة التعليمية والمهنية للمجتمع.

وبينت أن عملية سداد واستكمال إجراءات القبول، متاحة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل، داعيةً المقبولين إلى الاستفادة من التمديد والمسارعة بإنهاء إجراءاتهم.