السعودية تُقدم أكثر من 19 ألف طن تمور لـ72 دولة في 4 قارات

دشّن المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، في مقر المركز بالرياض، هدية المملكة من التمور لعدد من الدول الشقيقة والصديقة للعام 1444هـ - 2023م.

وقال د. «الربيعة» خلال حفل التدشين: «نسعد بلقاء جديد في يوم من أيام العطاء لمملكة الإنسانية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله».

وأضاف: «رعى خادم الحرمين الشريفين في الأمس القريب منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، وقبل ذلك بأيام جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأن تتواجد المملكة العربية السعودية بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة ومشاركة عدد من الجهات السعودية، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وقبل ذلك شهدت الرياض إصدار اللمحة الإنسانية الدولية».

وعرج على لغة الأرقام التي تظهر أن المملكة تتصدر خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب مصادر الأمم المتحدة، الدول الخمس الأولى في حجم المساعدات الإنسانية على المستوى الدولي، وفي العام الماضي جاءت المملكة العربية السعودية متصدرة للمساعدات الإنمائية الدولية.

وأعرب عن سعادته بتدشين برنامج «مساعدات تمور المملكة لعام 1444هـ - 2023م»، ليحقق في هذا العام قفزة كبيرة بالوصول إلى 72 دولة في 4 قارات حول العالم هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأوضح أن وزن هدية التمور لهذا العام يبلغ أكثر من 19 ألف طن، منها 4.000 طن ستقدم عبر الشريك الإستراتيجي برنامج الأغذية العالمي، بتكلفة إجمالية تبلغ 136 مليون ريال سعودي، ويستفيد منها 14 مليون فرد سنوياً.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، محمد بن عبدالرحمن الغنيم، إن التمور هي أهم مصادر الموارد الغذائية والموارد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعد منتجاً وطنياً إستراتيجياً، وتمثل النخلة رمزاً وطنياً ومكوناً رئيسياً للشعار الرسمي للمملكة.

وأضاف: «المملكة تحتضن ما يزيد على 31 مليون نخلة، تنتج تقريباً 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي السعودية في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور، وتمثل التمور رمزاً بديعاً للضيافة في المجتمع السعودي».

وكشف أن البرنامج يعمل منذ 2002 على إيصال وتوزيع 4.000 طن سنوياً، ما أثمر عن وصول مجموع مشروع الهدية الكريمة السعودية إلى 84 ألف طن حتى الآن، تم إيصالها إلى 130 محطة دولية.