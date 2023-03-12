أمير_الكويت: اتفاق #السعودية و #إيران خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد: إن اتفاق السعودية وإيران خطوة هامة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما أمير الكويت لكل من خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيهما عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.

وأشاد الصباح بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والهام الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.