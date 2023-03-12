توني_دوغلاس… من يكون الرئيس التنفيذي لشركة #طيران_الرياض؟ ‏#RiyadhAir

يقود البريطاني توني دوغلاس شركة «طيران الرياض» الجديدة، التي أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تدشينها لتكون الناقل الجوي الوطني الجديد.

ووفقاً لقرار التدشين، يقود شركة «طيران الرياض» نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بداية من محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، الذي سيرأس مجلس إدارة الشركة، وصولاً إلى البريطاني توني دوغلاس، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي.

ويملك «دوغلاس» خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية، وكان الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران» الأمريكية.

كما شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للموانئ» بين عامي 2013 و 2015، بجانب توليه منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المعدات الدفاعية والدعم في وزارة الدفاع البريطانية.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة، شركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم: آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، إلى تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

ولإثراء تجربة المسافرين، تهدف شركة «طيران الرياض» لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

ومن المتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة «طيران الرياض» ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران.