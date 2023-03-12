«اختفاء 2 ريسيفر فقط».. سرقة فيلا #محمد_صلاح في #مصر

تعرضت فيلا اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للسرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة بلاغاً من أحد أقارب «صلاح»، يفيد بأنه خلال مروره على الفيلا الموجودة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، لاحظ أن إحدى نوافذ الفيلا مفتوحة، وبتفقد المكان تبين له سرقة عدة مقتنيات.

وعملت أجهزة الأمن على فحص مقتنيات الفيلا بالكامل لتحديد المسروقات، مع تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني، إن «الفيلا المسروقة مهجورة منذ فترة»، مضيفاً: «اللص تسلل إليها عبر نافذة جانبية، ولم يسرق سوى 2 جهاز ريسيفر فقط».