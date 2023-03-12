حتى التاسعة مساء.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على #الجوف

حذر الدفاع المدني السعودي من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الجوف، تشمل "أبو عجرم، دومة الجندل، وسكاكا"، وذلك حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وطالب الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود.

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد: إن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، إضافةً إلى انعدام في الرؤية.