ستاندرد_آند_بورز تتوقع رفع التصنيف الائتماني للسعودية على المدى القريب

توقع مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تريفور كولينان، رفع التصنيف الائتماني للسعودية على المدى القريب، بسبب النظرة المستقبلية الإيجابية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خطط المملكة في تنويع اقتصادها.

وقال «كولينان» في مقابلة مع قناة «العربية»: «لدينا نظرة إيجابية تجاه السعودية وهذا يعني أن هناك نسبة 30% كاحتمال لرفع التصنيف»، مبيناً أن هناك عدة معايير للتصنيف، إلا أن تركيز النظرة الإيجابية هو الاقتصاد، والتنويع الاقتصادي، والنمو الاقتصادي، وزيادة الثروة.

وأضاف: «نرى توجهات إيجابية في هذه الجوانب، وما نقيمه حالياً هو إذا ما كانت هذه التوجهات كافية لتحديد الجدارة الائتمانية للسعودية، وإذا ما كانت يجب أن تتحسن من وجهة نظرنا».

وتابع: «كما أن تطبيق إستراتيجية رؤية 2030 هي من المسائل الرئيسية التي نبحث فيها».

وأفاد مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بأن «ثروة السعودية ارتفعت بشكل كبير، ونموها كان قوياً، لكن يجري استكشاف البيانات لمعرفة ما إذا كان هذا النمو دوري أم هيكلي نتيجة زيادة الإنتاج النفطي في عام 2022 بسبب تعديل إنتاج أوبك مع ارتفاع كبير في أسعار النفط العام الماضي، ما جعل أداء المملكة جيداً جداً».

وأكمل: «نعمل على تقييم ارتباط الأداء القوي بالتحسينات الهيكلية، لأن عمل السعودية على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ووجود قطاع خاص أكثر ديناميكية، سيكون مفيداً على المدى البعيد».

وشدد على أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي كان جيداً جداً مقارنة بأوروبا وأميركا التي تشهد الزيادة الحادة في نسبة الفائدة، والسبب وراء ذلك هو الأداء الجيد لقطاع النفط.