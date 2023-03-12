محلل طقس: #الأمطار مستمرة على #الرياض ومحافظاتها كافة حتى الغد (فيديو)

نبّه محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، إلى استمرار سقوط الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها إلى يوم الغد.

وقال «القازنلي» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تعيش المملكة أجواء تقلبات جوية، ولا زلنا نعيش هذه الأجواء، وذلك ابتداءً من يوم أمس حتى نهاية الأسبوع الجاري».

وأضاف: «اليوم كان هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في الرياض وحائل وقصيم، ولا تزال الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار حتى نهار الغد، خاصة على منطقة الرياض».

وأوضح أن هذا يشمل كل منطقة الرياض، والمحافظات التابعة لها، والطرق بين الرياض والقصيم وحائل، وذلك في هذه الليلة وحتى نهار الغد.