رافد تعلن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل عبر نظام #نور

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد»، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1445هـ، وذلك عبر نظام «نور» الوزاري: «https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx».

ودعت الشركة أولياء أمور الطلبة إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكراً قبل انتهاء فترة التسجيل، الذي سيتم إغلاقه يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م، لتخضع بعدها جميع الطلبات للدراسة، مع تطبيق معايير الاستحقاق والأولوية، لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة.

وأرجعت فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي إلى التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، ما يسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول، مشيرة إلى أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، وتهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.

وبينت «رافد» أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علماً بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.

وخصصت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني «8001231000»، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، أو عبر حساب الشركة على منصة تويتر «@Rafedcare»، إضافة إلى الموقع الإلكتروني «www.rafedsa.com».