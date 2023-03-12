ريال_مدريد يعلن التحرك قضائياً ضد #برشلونة فى قضية الفساد التحكيمى

قرر نادي ريال مدريد، في بيان رسمي أنه سيتحرك ضد غريمه الأبدى برشلونة، عندما يفتح القاضى الإجراءات أمام الأطراف المتضررة فى قضية "نيجريرا".

ويري ريال مدريد نفسه أنه متضرر من القرارات التحكيمية التى تصب فى مصلحة البارسا، بعد التسريبات الأخيرة الخاصة بقضية نيجريرا.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه، "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، فى اجتماعه الذي عقد اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام فى برشلونة ضد نادى برشلونة، واثنين من رؤسائه، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار جراو، على أساس الفساد المحتمل، من بين أمور أخرى للفساد في المجال الرياضي، فى إطار العلاقات التي أقامها النادى المذكور مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا".

وأضاف البيان، أن ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من جدية الوقائع، ويكرر ثقته الكاملة فى عمل العدالة ووافق على أنه دفاعاً عن مصالحه المشروعة، سيشارك فى التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن.