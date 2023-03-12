على رأسهم #نيمار.. #باريس_سان_جيرمان يستغنى عن نجومه

يخطط مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لإحداث ثورة كبيرة فى الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميركاتو باريس سان جيرمان الصيف المقبل سيشهد ثورة تغييرات كبيرة من أجل دعم صفوف الفريق العاصمي بعدد من العناصر المميزة في الموسم القادم 2023-2024.

وأضافت الصحيفة، أن خطة الميركاتو الصيفي لباريس سان جيرمان تتخلص فى فتح باب الرحيل أمام عدد من لاعبيه، بما فى ذلك ليونيل ميسي ونيمار، وإعادة تشكيل مشروع جديد، يعتمد على مبابي وإيرلينج هالاند لاعب مان سيتي لتحقيق الحلم الأوروبي بالحصول على لقب تشامبيونزليج.

وأشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تسعى بقوة لضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي، وإن لزم الأمر سيتم تفعيل بند الشرط الجزائي فى عقده.