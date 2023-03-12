فؤاد_أنور: #النصر سيتوج بالدوري رغم #التحالف_الثلاثي (فيديو) #عاجل

توقع فؤاد أنور، نجم الكرة السعودية، أن يتوج فريق النصر بلقب دوري روشن هذا الموسم، رغم ما وصفه بـ«التحالف الثلاثي» ضده.

وقال «أنور» خلال استضافته في برنامج «المنتصف» على قناة «الإخبارية»: «الدوري ما زال في الملعب، واتوقع أن يكون نصراوي، رغم الزوبعة اللي حاصلة حالياً».

وأضاف لاعب الشباب والنصر السابق: «النصر كان قادراً على الفوز على الاتحاد، لكنه يعاني من عدة ظروف، من بينها أنه لم يلعب كاملاً منذ بداية الموسم».

وواصل: «الخلل الدفاعي الذي يعانيه النصر، لم يأتي إلا بعد إصابة أوسبينا، كما أنه في الفترة الأخيرة خسر الفريق هداف الدوري وأفضل لاعب في الدوري السعودي وهو تاليسكا، لذا لو جت خسارة ينبغي أن نتقبلها».

وأكمل: «بوجود هذا (التحالف الثلاثي)، شي طبيعي إنك تشوف الجماهير تتكلم عن أخطاء النصر، ومن ناحية الطقطقة أيضاً»، مبيناً أن ما يقصده بـ«التحالف الثلاثي» هو «التحالف الهلالي الاتحادي الشبابي»، وفق قوله.

ورأى أنه «رغم هذا التحالف من بداية الموسم، برافو على النصر ما وصل إليه، وتصدره الدوري في بعض أوقات الموسم».

وفقد النصر (46 نقطة) صدارة الدوري لصالح اتحاد جدة (47 نقطة)، بعد أن تغلب عليه الأخير بنتيجة1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضي.

فؤاد انور : الدوري مازال في الملعب ، والنصر سيواصل رغم "الزوبعة" pic.twitter.com/nDDMdyn0hW — Kassab | كسـاب (@HX683) March 11, 2023