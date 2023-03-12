انهيار بنك “#سيليكون_فالي” يدفع #البورصات_العربية للانخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض، اليوم الأحد، وذلك على خلفية هبوط الأسهم العالمية يوم الجمعة بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي "إس.في.بي".

وهبط المؤشر في قطر 1.6 بالمئة، مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 3.9 بالمئة، وتراجع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة وسهم رتال للتنمية العمرانية 0.8 بالمئة.

واستقر سهم عملاق النفط السعودي أرامكو عند الإغلاق على الرغم من الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباح عام 2022، وسجلت أرامكو أرباحا صافية سنوية قياسية قدرها 161.1 مليار دولار لعام 2022، بزيادة 46 بالمئة عن العام السابق، وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 3.1 بالمئة، مع وجود 28 من أصل 31 سهما على المؤشر في المنطقة الحمراء.