حرس_الحدود يحتفل بـ #يوم_العلم بمسيرات برية وبحرية (فيديو)

شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في احتفالات وزارة الداخليه بمناسبة "يوم العلم"، من خلال الفرقة الموسيقية، وتنظيم مسيرات برية وبحرية في الواجهات البحرية والمواقع العامة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرضت المديرية الآليات والسيارات والزوارق والسفن المتنوعة والحوامات، وقدمت عروضًا عسكرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير ونجران ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية احتفالًا بهذه المناسبة.