سرقة فيلا #محمد_صلاح.. وقائمة كبيرة بالمسروقات

شهد اليوم، تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بتعرض فيلا محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي لواقعة سرقة.

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي رفقة ليفربول حيث يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في دوري الـ16 من منافسات دوري أبطال إفريقيا حيث شارك صلاح هذا الموسم في 38 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات ونجح في في تسجيل 22 هدفا وصنع 11 آخرين.

قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح

1- درع أحسن لاعب في أفريقيا.

2- ملابس خاصة.

3- مبلغ مالي.

4- عدد من الكرات.

5- 3 ريسيفرات.

6- عدد 10 أحذية خاصة ورياضية