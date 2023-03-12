واشنطن: إجراءات “جوهرية” لتجنب تداعيات انهيار #بنك_سيليكون_فالي

كشفت مصادر مطلعة الحكومة الأمريكية ستصدر "إعلانًا جوهريًا"، اليوم الأحد؛ لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار يوم الجمعة، والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

قالت المصادر: إن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال المخاطر والبنوك الإقليمية.