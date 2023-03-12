نقل فوراً للمستشفى.. #ياسين_بونو يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، ونادي إشبيلية لإصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى وذلك بعد نصف ساعة على انطلاق مباراة إشبيلية وألميريا.

بونو تلقى مرماه أولى الأهداف في الدقيقة الثانية، وأثناء أحداث المباراة اصطدم بأحد زملائه.

وأصيب بونو على مستوى العنق، خلال محاولة إمساكه لكرة عرضية، وذلك خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

ولم يتم بعد تحديد نوع الإصابة التي تعرض لها ياسين بونو، حيث يرتقب أن يتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد خضوعه للفحوصات.

وستحدد الإصابة موقف ياسين بونو من اللحاق بالمنتخب المغربي يوم 25 مارس الجاري، حيث سيلتقي أسود الأطلس بـالمنتخب البرازيلي في مباراة ودية.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية، أن المنتخب المغربي، الذي بلغ مؤخراً نصف نهائي كأس العالم في قطر، سيستضيف البرازيل وديا.

وستقام المباراة على ملعب ابن بطوطة في طنجة يوم 25 مارس وستكون هذه أول مباراة تتابع فيها الجماهير المغربية منتخبها بعدما حقق المفاجأة وبلغ نصف نهائي كأس العالم 2022.