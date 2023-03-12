خريطة #تعليق_الدراسة في مناطق المملكة حتى الآن #عاجل

أعلنت إدارات التعليم في عدد من المناطق بالسعودية، تعليق الدراسة الحضورية، الإثنين ، وتحويلها (عن بعد)، لسوء الأحوال الجوية.

وقال خبير الطقس وليد الحقيل، إن الأسبوع الحالي قد نطلق عليه أسبوع تعليق الدراسة بسبب التقلبات الجوية والحالة المطرية.

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين في مدارس الإدارة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.