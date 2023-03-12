نيوكاسل_يونايتد يهزم #وولفرهامبتون في #الدوري_الانجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب " سانت جيمس بارك " ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2022-2023.

أحرز هدفى فريق نيوكاسل الثنائى أليكسندر إيساك وميجيل ألميرون في الدقيقتين 26 و79 من زمن المباراة على التوالى، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق وولفرهامبتون هوانج هي تشان في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يأتى نيوكاسل فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.