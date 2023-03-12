الأرصاد : عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على #عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.