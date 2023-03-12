برشلونة يعبر #بلباو بهدف نظيف في #الدوري_الاسباني

حقق برشلونة فوزاً مهماً في طريق الفوز بلقب الدوري الإسباني، على مضيفه أتلتيك بيلباو في لقاء الجولة 25، بنتيجة "1-0".

ليرفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 65 نقطة ويعيد الفارق مع الغريم ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط.

في حين تجمد رصيد بيلباو بعد هذه الهزيمة عند 33 نقطة ويتواجد الفريق الباسكي في المركز التاسع في الترتيب.

شهد الشوط الأول من المواجهة تبادل الهجمات من الفريقين، حيث كانت هناك بعض الكرات التي شكلت خطورة.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط سجل البرازيلي رافينيا هدف الانتصار للبارسا بعد تمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

وفي الشوط الثاني حاول بيلباو العودة، وسجل هدف في آخر دقائق تم الغائه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.