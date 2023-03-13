“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال ظهور الحالة “غير مؤهل”  

كشف برنامج "حساب المواطن" الإجراء المتبع حال ظهور الحالة "غير مؤهل".

وأبان "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل "يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت) .

وأضاف البرنامج ، أن ذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيداع مستحقات دفعة شهر مارس الجاري في حسابات المستفيدين المستحقين للدعم في التاسع من الشهر الجاري.