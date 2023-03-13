الدولار يتراجع مع التدخل لكبح تداعيات انهيار #سيليكون_فالي.. و #الذهب عند أعلى مستوي

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين مع التدخل لكبح تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، فيما ارتفع سعر الذهب عند أعلى مستوي في 5 اسابيع.

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس مع تدخل السلطات الأميركية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي SVB حيث يأمل المستثمرون في أن يتبع الفدرالي الأميركي مسارًا نقديًا أقل تشددًا.

تعويض المودعين في بنك سيجنتشر

وأعلنت الحكومة الأميركية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون أيضًا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك أمس الأحد وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية أمام ستة عملات، 0.153% إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34% إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذًا آمنًا.

سعر اليورو

وارتفع اليورو 0.44% إلى 1.069 دولار.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ أحدث سعر الجنيه الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47% خلال اليوم.

الدولار الأسترالي

وصعد الدولار الأسترالي 0.79% إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.616 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب

وعلى صعيد متصل ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع.

وجاء ارتفاع الذهب اليوم بالتزامن مع تراجع الدولار حيث دفعت مخاوف أثارها أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

العقود الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1882.10 دولار للأوقية بحسب رويترز.

إفلاس بنك سيليكون فالي

وتدخل المسؤولون الأمريكيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين إن جميع المودعين سيستطيعون التصرف في ودائعهم اعتبارا من اليوم الاثنين.

المعادن النفيسة

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 20.63 دولار للأوقية.

وصعد سعر البلاتين 0.3 % إلى 961.87 دولار للأوقية كما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1385.56 دولار للأوقية.