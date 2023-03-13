الأرصاد ينبه أهالى #جازان و #الأحساء: أمطار غزيرة حتى المساء

إصدار المركز الوطني الأرصاد ، اليوم الاثنين ، تنبيه إلى أهالى جازان والأحساء: أمطار غزيرة حتى المساء

ونبه المركز ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، الطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 مساءً.

كما هطلت صباح اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .