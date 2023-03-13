المملكة تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من #القمح المستورد هذا العام

انتهت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الاثنين من ترسية المناقصة الأولى لعام 2023م، بكمية (1,043,000) طن قمح.

وأتمت الهيئة إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (1,043,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود).

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يوليو - أغسطس2023م) بواقع (17) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (363) ألف طن، وعدد (8) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (490) ألف طن، وعدد (3) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (190) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (6) شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat