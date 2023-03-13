بدء أكبر مناورات بين #واشنطن و #سول.. و#كوريا_الشمالية ترد بإطلاق صواريخ “#كروز”

بدأ الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي، اليوم الاثنين، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ سنوات طويلة، تزامنا مع إعلان كوريا الشمالية اختبار صاروخي كروز تطلق من غواصات في احتجاج واضح على المناورات التي تعتبرها بيونغ يانغ تدريبا على الغزو.

وتشير الاختبارات الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد إلى احتمال قيامها بأنشطة اختبار استفزازية خلال المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية التي ستستمر لمدة 11 يوما.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر قواته الأسبوع الماضي بالاستعداد لصد ما أسماه "التحركات المحمومة للاستعداد للحرب من جانب منافسي بلاده".

وتشمل المناورات محاكاة حاسوبية أطلق عليها "درع الحرية 23" والعديد من التدريبات الميدانية المشتركة، والتي سميت مجتمعة باسم "درع المحارب إف تي إكس".