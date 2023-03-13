لحملة الثانوية.. #وظائف_شاغرة لدى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية فأعلى).

للمسميات وطريقة التقديم

الوظائف المتاحة:

1- مُساعد إداري:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– أو درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها (لا يُشترط خبرة).

2- موظف سنترال:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا تشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا