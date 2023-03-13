هل يمكن اصدار #فواتير_ضريبية بديلة لفواتير تم إصدارها سابقا ؟ #الزكاة_والضريبة تجيب

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن التعديل على الفاتورة، يكون من خلال إلغاء الفاتورة بعد اصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.

وأوضحت عبر تويتر اليوم الاثنين، أنه يجب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة.

وأضافت أنه بناء على ذلك يجب أن يقوم المورد بإصدار اشعار الكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.

كما يمكنك الإطلاع على الفصل السابع (الاشعارات الدائنة والاشعارات المدينة) من الدليل الارشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/P1pwmf.

وجاء ذلك بشأن أستفسار : هل يمكن اصدار فواتير ضريبية بديلة لفواتير تم إصدارها سابقا ؟.