وزير_الاستثمار يكشف أعداد المواطنين العاملين في #القطاع_الخاص منذ إطلاق برنامج “التحول الرقمي” (#فيديو)

كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ اطلاق برنامج التحول الرقمي.

وقال في كلمة له اليوم بمؤتمر " التحول الرقمي" ، إن نسب مشاركة السعوديين بفئاتهم كافة بسوق العمل في ارتفاع، حيث وصل عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى 2 مليون و200 ألف، وهو تقريباً ضعف ما كان عليه وقت إعلان الرؤية، وهذا المنحنى في تصاعد مستمر.

وأضاف الفالح، أن مستهدفاً كبيراً من مستهدفات الرؤية هو توليد الوظائف، خاصة النوعية وغير المعتادة على الإنفاق الحكومي.