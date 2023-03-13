“الوئام” ترصد أبرز 10 تعليمات لـ” #الجوازات” حول ضوابط التأشيرة وإصدار جواز السفر #عاجل

استعرضت الإدارة العامة للجوازات عدد من التعليمات فيما يخض إضافة تابعين ونقل بيانات الجواز القديم للجديد وتأشيرة المغادرة .

وترصد صحيفة الوئام إبرز 10 تعليمات للجوازات حول ضوابط التأشيرة وإصدار جواز السفر.

حيث أكدت الجوازات، عبر تويتر، أن التعليمات لا تسمح بإضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيسي، ويجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

كما أكدت إجراء نقل المعلومات بالجواز يتم عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.

وأشارت إلى أن من خرج من المملكة ولم يعد يمنع من الدخول لمدة 3 سنوات.

وأكدت أن التعليمات تشترط الإلتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل إنتهاء صلاحية التأشيرة.

كما تلزم التعليمات ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يومًا.

وأكدت أنه يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة قبل نهاية صلاحية هوية مقيم.

وأوضحت أنه في حال كان الخروج نظاميًا ولا توجد ملاحظات يمكن العودة بتأشيرة جديدة.

كما يشترط وجود وثيقة سفر سارية الصلاحية مع شهادة الميلاد لتتمكن من المغادرة

وقالت إن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180يومًا.

كما يشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من الدخول إلى المملكة .