غداً انطلاق أعمال #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة والقطاع الخاص

تنطلق غداً أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب له خلال يومي 14 – 15 مارس 2023، بمدينة الرياض.

دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وسيستعرض المنتدى، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال بحث فرص التعاون المتاحة لبناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص؛ بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلّي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث المزيد من فرص العمل، والتي ستُسهم بدورها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

4000 مشارك

وسيشهد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يعد الأوّل من نوعه، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق، إلى جانب 4000 مشارك تمثّل العديد من القطاعات المحليّة من أنحاء المملكة.

منصة للتواصل مع القطاع الخاص

ويأتي المنتدى امتداداً لسلسلة من المبادرات التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص، حيث صُمّم جدول أعمال المنتدى ليكون منصة للتواصل مع القطاع الخاص عبر استعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة المتاحة في العديد من القطاعات الإستراتيجية، ومن ضمنها فرص توطين سلاسل الإمداد المحليّة في تلك القطاعات، كما وسيشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة مع القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلّي.

تمكين نمو القطاع الخاص المحلّي

وأوضح رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود بهذه المناسبة: "يؤدّي صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في تمكين نمو القطاع الخاص المحلّي، حيث ترتكز أعمال المنتدى على استعراض الفرص ومجالات التعاون المتاحة مع شركات القطاع الخاص المحلّي عبر توطين سلاسل الإمداد المحليّة؛ بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

فرصة فريدة من نوعها للقطاع الخاص

وسيوفّر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للقطاع الخاص من خلال إتاحة التواصل مع الصندوق وشركاته التابعة، والتسجيل معهم كمورّدين.

كما ستتضمن أعمال المنتدى العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية التي ستناقش أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلّي، وإسهام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص المحلّي، إلى جانب جلسات تناقش فرص التعاون المتاحة للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى والقطاعات الناشئة في المملكة. كما سيبحث المنتدى دور القطاع الخاص المحلّي في الأسواق الناشئة، إضافةً إلى إسهامه بتطوير البنية التحتية الأساسية، ومن ضمنها المشاريع الإسكانية والعقارية.

إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

ويأتي المنتدى ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، لتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد المحلّي والانتقال به إلى مستويات تنافسية عالمية؛ لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعد المنتدى أحد أحدث مبادرات الصندوق المخصّصة لدعم وتمكين القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية في المملكة.

استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، وحتى الآن 71 شركة، وأسهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، كما قام الصندوق باستثمارات محلية بقيمة 311 مليار ريال سعودي بين عامي 2017 و2020.