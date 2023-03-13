الأسهم_الأوروبية تتراجع بفعل استمرار بيع أسهم البنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع استمرار هبوط أسهم البنوك، رغم تدخل السلطات للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ووزارة الخزانة الأمريكية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1.1 بالمئة بعدما شهدت أسوأ عمليات بيع في أكثر من خمسة أشهر على مدار يومين وسط مخاوف بشأن مدى متانة الميزانية العمومية للقطاع في مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، إضافة إلى توقعات رفع أسعار الفائدة.