ياسين_بونو يغادر المستشفى ويكمل العلاج فى المنزل بعد إصابته مع إشبيلية

غادر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمي إشبيلية، المستشفى ليواصل العلاج فى منزله بعد إصابته بإغماء فى مواجهة ألميريا بدوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس الأحد، والتى انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

وأصيب بونو (31 عاما) بعدما اصطدم بمدافع ألميريا سرديان بابيتش وسقط فوق زميله أليكس تيليس فى الدقيقة 32 ليخرج مصابا وتم نُقله إلى المستشفى للفحوصات الطبية.

وقال إشبيلية، فى بيان رسمي، إن بونو تعرض لإغماء واستبعد الأطباء حدوث مضاعفات لذا ترك المستشفى وعاد للمنزل.

كما غاب بونو عن مواجهة بلجيكا فى كأس العالم فى نوفمبر الماضي 2022 لشعوره بدوار قبل لحظات من بداية المباراة بدور المجموعات.

ويستعد منتخب المغرب لمباراتي البرازيل وبيرو الوديتين بنهاية الشهر الجارى ضمن فترة التوقف الدولي.

وتلقى ياسين بونو إصابة قوية فى مباراة اشبيلية وألميريا خرج على إثرها من أرضية الملعب فى واحدة من المفاجآت الحزينة للجماهير المغربية قبل معسكر أسود الأطلس فى مارس الجارى.

وخرج ياسين بونو من أرضية ملعب المباراة على "نقالة" وسط صدمة الجماهير التي احتشدت فى الملعب لمتابعة فريقها.